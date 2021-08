A mí me gusta la historia del farmaceútico. De las boticas salieron los aguardientes y otros remedios estomacales que hoy timamos destilados y con gran placer. Igual da, pero señalemos que la evolución nos lleva, al menos, a dos templos del cóctel: el bar Americano del Hotel Savoy de Londres o el Harry's Bar de Nueva York. Y podríamos pactar que el old fashioned (whisky, azúcar, bíter y un twist cítrico) es el más antiguo que se conoce.

Un mundo diferente. Ahí van las propuestas de Sergio Rubén García, sin que nadie olvide las enseñanzas de la mítica -y perita en cócteles- Dorothy Parker: "Me gusta tomarme un dry Martini antes de las cenas; dos, como mucho. Si me tomo el tercero, acabo debajo de la mesa. Si me tomo el cuarto, debajo de mi anfitrión".