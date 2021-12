El señor de las merluzas

Para Alfonso Díaz el paraíso es una eterna primavera con lluvia gallega, una ría de aceite de oliva virgen extra de Jaén y un tentador baile de merluzas negras. Cocinero marinense de 57 años, fue sin embargo ingeniero técnico geodésico y topográfico antes que fraile. "No fui cocinero porque hace cuarenta años no le podías decir a tu madre que querías ser cocinero, así de fácil". Eso sí, para costearse la carrera montó una pensión de estudiantes donde cocinaba para ellos. Y nunca dejó de mirar de reojo a los fogones, hasta que se enredó definitivamente en el mundo de la gastronomía. Era 28 de agosto del 2000, en Linares, a las puertas de los Juegos Olímpicos de Sidney.

Desde hacía tiempo mantenía relaciones con la Asociación de Armadores de Marín, una flota dedicada en exclusiva a la pesca de la merluza negra en los caladeros canarios, donde no hay anisakis, y cuyo producto descargan en fresco en Cádiz. Así que decidió emplearse a fondo con ese pescado. La Merluzateca es, como su nombre indica, un cajón de merluza. La carta solo incluye platos que contienen merluza. " A mí siempre me ha gustado atreverme, hacer cosas nuevas, abrir caminos", explica el cocinero, "aquí trabajo cualquier cosa menos la plancha o la merluza hervida, solo recetas a las que se le dan la vuelta".

En realidad, su imaginación es desbordante. Presume sin presumir, que es un arte muy difícil y equilibrado, de tener registradas tres patentes alimentarias (hito complicado, por cierto): el chorizo de pulpo, el queso de pescado y la repostería marina. En la Merluzoteca, los postres también llevan este pescado entre sus ingredientes. Como las galletas de merluza, elaboradas con aceite de oliva, quinoa, azúcar negra y merluza. “La merluza da un juego tremendo porque es más bien neutra de sabor, tiene personalidad, pero te deja jugar”, asegura. Con el virus, como casi todo el sector, ha empezado a trabajar los envíos a domicilio. “Me resistía porque sé que la calidad no puede ser la misma aunque llegue a casa en veinte minutos, pero algunos clientes me animaron tras comprobar que la experiencia no variaba mucho".

En la Merluzateca se come rico y distinto. "Cobro barato y el servicio es informal", explica el cocinero, que se ha hecho con un local conjunto que ocupaba una pulpería tradicional y donde ahora ofrece "su" pulpo a feira: un pulpo con un corte finísimo con su pimentón, aceite y sal pero que incorpora una cama de tomate con ajo. "Solo hubo un paisano que me protestó porque me dijo que eso no era pulpo a la gallega, y le dije que no, que era pulpo a feira al estilo del Alfonso Díaz. Pero el resto de los clientes están encantado: vendo miles de platos".