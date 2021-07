El socarrat, esa fina capa tostada (no carbonizada) que se forma entre el la paella y el resto del arroz es uno de los elementos más valorados por los amantes de este plato típico . Y por eso, porque marca la diferencia a la hora de degustar una paella, se hace fundamental conocer las técnicas para preparar un socarrat, que no es más que una excelente combinación de arroz, caldo y fuego . En 'Una paella en el jardín', tenemos la suerte de contar con un maestro, Ramón Freixa , que además de hamburguesas, aperitivos y barbacoas, despacha unos arroces para chuparse los dedos . Nadie mejor que él para enseñarte a hacer un buen socarrat, el último paso para coronarte con la paella. Puedes conseguirlo viendo este vídeo.

Si algo hemos descubierto a lo largo de estos ocho episodios de 'Una paella en el jardín' es que uno de los clásicos de nuestra gastronomía no es sota, caballo y rey. Importa la calidad del grano del arroz y también los accesorios que utilicemos para cocinarla. Por otro lado, la paella no es nada sin un buen caldo. Y si no tenemos en cuenta el fuego y el tiempo de cocción, podemos fracasar en el intento. Por supuesto, no hay que olvidar ponerle un buen sofrito y hacer uso de una buena técnica. Menos mal que tenemos a Freixa para guiarnos en esta aventura.