Cuchillos de calidad

¿Quién no ha tenido una pelea cortando alguna vez un trozo de carne con un cuchillo inadecuado? No es igual cortar pan que trinchar un pollo, es importante tener un set de cuchillos para cada uso: un cuchillo cebollero (para cortar hortalizas, carne, filetes de pescado), una puntilla (ideal para los pequeños trabajos, cortar queso, cosas blandas, etc.) y un deshuesador (para sacar las pechugas de pollo, hacer cortes precisos para hacer filetes, etc.).