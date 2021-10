Veinte bocaditos de vida tras la pandemia

Mesón de Pablo es el alfa y omega de unos callos perfectos. Melosos, con la textura perfecta y el picante justo, sabrosos y adictivos. Premiados como los mejores de España y venerados por la afición. Bien merecen el paseo, aunque ya saben que lo que Natura non da, Salamanca non presta. O sea, vayan aprendidos pero con hambre. (Salamanca)

En A Coruña, en una ronda de bloques de pisos de los sesenta, alejado de las rutas comerciales, hay un sitio que se llama Cancelo que es una oda a la cocina gallega de toda la vida. O sea, al producto. Me lo descubrió un sabio llamado Ángel Gómez Hervada. En su honor, vuelvo cada vez que piso su ciudad. Es un local por el que usted pasaría cien veces por la puerta y no entraría. Decoración clásica con fotos en blanco y negro, suelo de terrazo y manteles blancos, impolutos y almidonados, eso sí. Vaya. Y no se deje atrás ni la tortilla de patatas con chorizo ni la centolla. Y ya. (A Coruña)

En Passatge de Mercader 3, entre la rambla de Cataluña y la calle Balmes, hay un oasis que no suele aparecer en el listado de coctelerías trendy. Afortunadamente. Es el Belvedere. El edificio fue una casa particular de dos plantas y conserva un pequeño jardín elegante y coqueto con unas pocas mesas. Coctelería sin ínfulas, clásica en el sentido de que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor Y encima se come más que bien, incluido un rabo de buey estofado de aúpa. (Barcelona)