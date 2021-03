Puede que parezca mentira, pero lo cierto es que sí, el vino caro sabe mejor que uno barato. Y no es porque lo digamos nosotros, lo dice la ciencia, así lo han plasmado varias investigaciones científicas a lo largo de los últimos años, la última publicada en la revista Science Direct en la que se que confirma que tener la información de precio del vino influye directamente en el sabor y la experiencia al catar el vino . Al parecer eso de que "lo barato sale caro" va a tener bastante de razón en lo referente a los vinos.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Universidad de Basilea en Suiza, donde la psicología y la neurociencia tuvieron un gran protagonismo para saber si el precio de la botella influye verdaderamente en el sabor al catar el vino o no. En total fueron 140 las personas que se prestaron para este estudio y que se sentaron a probar una serie de vinos durante 15 minutos , eso sí, sin poder comunicarse con otras personas para no influenciar su opinión.

Más caro, más bueno

En total cada uno probó vino de seis copas diferentes de las que tenían que calificar tanto su intensidad como el agrado que les había suscitado al probarlo. Pero no todas las copas eran iguales, mientras que tres de ellas no tenían ningún tipo de información, las otras tres copas sí que estaban diferenciadas con un precio bajo, otro medio y otro alto a la vista de los catadores. Pero como los investigadores querían resultados, esas etiquetas de no se correspondían con el valor real.