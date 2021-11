Aunque creas que la vida de las celebrities está llena de glamour y comodidades desde el momento en el que nacen, no siempre es así. De hecho, muchos de ellos tuvieron una infancia complicada. Hay famosos a quienes sus padres biológicos dieron en adopción por diferentes motivos: algunos no podían mantenerlos porque no disponían de suficientes recursos económicos, otros debido a problemas de adicción y, para algunos, su adopción se debió a que ambos padres fallecieron. ¿Quieres saber qué famosos han sido adoptados? Aquí tienes una lista con algunas de las estrellas más populares y la historia de su infancia.