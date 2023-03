Aunque es cierto que existen gustos para todos los paladares, cuando consideramos que un vino es bueno, suele haber atributos comunes que nos hacen pensar que estamos ante un caldo de buena calidad o, al menos, que sabe bien. Ahora bien, ir un paso más allá y decidir exactamente qué aspectos hacen de un vino su parte diferencial y ser el elegido en las ocasiones más especiales no es tarea fácil . "Cuando vamos a catar un vino hay que atender a los cinco sentidos y sobre todo el sexto sentido , conocido como el sentido común o la integración de los cinco sentidos", explican los enólogos desde la bodega Dominio Basconcillos, creada en el año 2000 y ubicada en Gumiel de Izán (Burgos).

El olor del vino es otro de los factores de equilibrio. Es una realidad que un vino que no desprende aromas no es un buen vino . Esto está relacionado con numerosos aspectos que van desde el tipo de uva hasta el modo en que se realiza la cosecha. Todo cuenta, por lo que dependiendo del tipo de vino o de su carácter los aromas variarán.

Para detectarlo, una de las formas más efectivas y comunes es la de oxigenar el vino a través de movimientos circulares con la copa. Sí haciendo esto se detectan olores que no deberían estar presentes, se trata de un vino estropeado por mala conservación.