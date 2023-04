Por menos de 20 euros incluso puedes acceder a esta joya de la denominación de origen Bierzo. Vino joven, con un insultante poderío y una frescura que sólo su juventud y rebeldía pueden ofrecer. No baja del 9 sobre 10 en cualquier guía de vinos que se precie. Cien por cien uva Mencía, este multipremiado caldo procede de viñas viejas agazapadas en terreno difícil e irregular, con abundancia de pizarra y roca. La prestigiosa Guía Parker lo nombró en 2011 el mejor vino de España por su gran relación calidad-precio, con 94 puntos. Los descendientes de J. Palacios han logrado un vino color rojo cereza, con aromas de fresa y moras y arándanos triturados. No faltan los toques de pimienta negra y especias.

Tardaba en llegar la D.O. Rioja, pero ya está aquí con uno de sus máximos exponentes. Desde 1852 esta bodega es un referente a todos los niveles. Y lo mejor de todo es que el precio medio de esta botella está en los 22,50 euros para el Reserva. Armonioso, fragante, refinado, es un auténtico seguro de vida en cualquier comida o cena importante. El 87% de su contenido procede de uva tempranillo, con un 6% mazuelo, un 5% graciano y un 2% garnacha. En boca es jugoso, rico, con una fina acidez que no echa de menos aromas clásicos como tabaco y pimienta, y otros menos habituales como ciruela o incluso naranja. Señorial y rotundo en su degustación, su color rojo cereza terminará por atraparte. Carnes rojas, embutidos, caza… incluso guisos con enjundia, todo lo potente le va de lujo a este gran vino.

Volvemos a la D.O. Ribera del Duero para disfrutar de un vino que no suele costar más de 24 euros. De nuevo la uva tempranillo, cien por cien, es la protagonista de este crianza que, ya desde su primera añada, en 1994, ganó prestigiosos premios internacionales, incluido el mejor vino del mundo. Color cereza clásico, oscuro, limpio y brillante, con unos tonos violáceos que siempre agradece la vista. En este caso el roble francés no es exclusivo en su maduración, y también las barricas proceden de roble americano. Los 12 meses que pasa en contacto con la madera son fundamentales para un equilibrio entre fruta y madera realmente interesante, con mil y un matices. Uno de esos vinos con los que sabes que no vas a fallar nunca.