Esto puede costar más porque la palabra está traducida al castellano como champán (y porque nuestro Cava, tiene poco que envidiarle al espumoso francés) pero si realmente quieres usar el nombre correcto este sería champagne, es decir, 'shampañ'. De la misma manera, Chianti no se pronuncia así, en castellano, debería pronunciarse 'quianti'. Y el Chardonnay, shardoné.

Según el muestreo de Preply , otros vinos normalmente mal pronunciados incluyen el Pinot Grigio ('pino griyio'), Riesling ('risling'), Prosecco ('proseco') y Sangiovese ('sanyiovese'). Aunque por lo general se nos da mejor el italiano que el francés. Otra cosa es el nombre alemán de la uva del norte de italia conocida como Gewurztraminer, que deberíamos pronunciar, para quedar como unos señores, algo así como 'gewotztramina' , pero probablemente no lleguemos a tanto. La clave, en todo caso, está en conocer el idioma de origen del término, y atenernos a sus normas.

Y aunque sigas diciéndole gui fi y no 'way fay' al Wi-Fi, y Espiderman y no 'Spaiderman' a Spiderman, tal vez ya va siendo hora de que con los vinos hagas un pequeño esfuerzo. Tú también puedes ponerte mejor con los años.