Si somos puntillosos y exigentes habría que disponer de tantas vinotecas como tipologías de vinos en nuestro poder, ya que los blancos jóvenes y los espumosos deben permanecer guardados entre los 5º C y los 8º C. Los rosados y los blancos dulces como el moscatel o el Pedro Ximénez, por su parte, entre 8º C y 10º C. En cuanto a los blancos con crianza, los amontillados, los olorosos y los oportos entre 10º C y 12º C. A partir de 12º C y hasta 14º C los tintos jóvenes poco tánicos; entre los 14º C y los 16º C los tintos con crianza y, por último, entre 17º C a 18º C los tintos reserva y gran reserva.