La comunidad autónoma que más vino vende en España

Los vinos de Castilla y León son aquellos elaborados en las 317 localidades de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Se caracterizan por la influencia del clima mediterráneo con pocas lluvias, pero se distinguen por su gran variedad de suelos de los terrenos que ocupan. Dentro de los vinos de Castilla y León se encuentran tanto los vinos de la Tierra como los que se engloban dentro de las denominaciones de origen, siendo las siguientes las más conocidas: D.O. Bierzo, D.O. Tierras de León, D.O. Toro, D.O. Cigales, D.O. Ribera del Duero entre otras.