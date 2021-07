Llevas tiempo deseando abrir ese tinto que tanto te gusta y decides descorcharlo en pleno mes de julio. Lo sirves y es entonces cuando notas que algo no va bien: no solo está demasiado caliente, sino que, tanto en nariz como en boca, su sabor es ácido y excesivamente alcohólico. Te preguntas cómo es posible si lo has conservado a temperatura ambiente. Quizás ahí resida el primer error. La temperatura no es un asunto para tomarse a broma si lo que realmente quieres es sacarle el máximo partido al vino. No te hace falta un termómetro; basta con los consejos de un experto. En Uppers contamos con uno de los mejores, José Moro. Dale al play.