Catar vinos es un divertimento estupendo, especialmente si no se tienen más pretensiones que la de disfrutar y tratar de comprender algunas cosas en torno a la viticultura. Hay cursos de catas por doquier, en los que puede aprender algunos conceptos básicos que le ayudarán a disfrutar más del vino. Hacerlo profesionalmente requiere reflexión, experiencia , concentración y sensibilidad. Y después está la metafísica del vino y sus pensamientos profundos asociados. Pero ese es otro tema.

Muchos de ellos practican durante todo el año siguiendo las normas del concurso para afrontar el reto. "Algunos años prácticamente no hemos hecho nada para prepararnos y se nos ha dado muy bien, pero este año sí estamos entrenando más. Nos hemos centrado y catamos por separado. Pero antes que nada, somos amantes del vino ", explican Delia Baeza, propietaria del bar de vinos La Fisna, en Madrid, y su pareja, David Villalón, de Angelita, otro establecimiento de referencia de la capital para los aficionados al vino. Ambos han participado cinco veces en el concurso. Dos veces han quedado en segundo puesto y otras tres pasaron a la final.

Los vinos se sirven sin decantar y en copas Riedel. Solo diez parejas se clasifican para la gran final, donde catan otros siete vinos. En el jurado hay personalidades relacionadas con el mundo del vino como Xandra Falcó , Fernando Guricharri, José Peñín, Juan Muñoz o Jordi Segura, quienes además de hacer la cata en las mismas condiciones que los concursantes, tienen que valorar también los c omentarios y observaciones que cada pareja escribe en la ficha de cata. ¿Cree que es fácil? En un almuerzo reciente con algunos de los más acreditados críticos de vino de España en la mesa, no hubo manera de identificar, entre todos los participantes, más que dos o tres dimensiones sobre un total de siete vinos.

Una de las dificultades que aprecian los expertos es cuando el vino que catan refleja menos el terruño (terroir para los franceses) debido a la intervención en bodega: "Los que más torturan son los vinos donde la enología esta muy present e, con una barrica en exceso , sobre-maduraciones, intervenciones en bodega, demasiada madera, porque no te dejan ver lo que hay detrás. Complican la identificación . A veces hay terroir pero esta tapado por la vinificación", lamenta la pareja de catadores.

La ultima edición, en 2020, enfrentó a los clasificados para la final a estos siete vinos: Ca´del Bosco Annamaria Celementi 2010 Franciacorta DOGC; Rovellats Gran Reserva Nature (2013) DO Cava; Gutiérrez de la Vega Casta Diva cosecha dorada (2018) DO Alicante; Artífice Llanito Perera 2017. Ycoden Daute Isora; Chandon de Briailles Corton-Bressandes Grand Cru (2014) Bourgogne; Abel Mendoza Jarrarte joven (2019) DOCa Rioja; y Ao Yun 2014 Sangri-La, China. "Del vino chino solo dijimos que tenía enjundia, que era un vino importante, pero no teníamos ni idea de dónde era", admite Delia Baeza. En cualquier caso, aficionados, ya tienen siete pistas para empezar a practicar. Mucho ánimo.