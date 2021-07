Eres un amante del vino. Y a estas alturas, ya debes saber tanto que te atreves a debatir sobre añadas o retrogustos. Ahora, lo que te gustaría tener es contar con un espacio particular donde almacenar tus caldos favoritos; porque no cualquier sitio vale y no merece la pena guardar todos los vinos durante mucho tiempo. Lo principal, evidentemente, es encontrar un lugar en el que puedas asegurar que las botellas se mantendrán a una temperatura y una humedad determinadas. Pero, te sorprenderá saber que hay elementos como el ruido que también influyen en su conservación. Para hablarnos de todo esto, José Moro te introduce en un lugar muy especial: la bodega de su casa. Desde allí, te dará los consejos que necesita la tuya para que el vino que tanto te gusta mantenga intacto todos sus matices; y a ti te siga sabiendo a gloria. Puedes verlo en el vídeo.