A la hora de decantarnos por un vino sin haberlo probado, influyen en nuestra decisión la bodega, la denominación de origen, el diseño y, por supuesto, el precio. Pero ¿sabe mejor un vino caro que uno más barato? Esta es la respuesta que intentó dar un estudio del Journal of Wine Economics. A través de catas a ciegas a más de 6000 personas, se demostró que no había correlación entre el precio y la opinión de los participantes. De hecho, los más caros no gustaron tanto a los catadores.