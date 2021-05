Una uva Pedro Ximénez, marca de la casa. El lagar de la finca de al lado, dedicado al vino fino y, por lo tanto, pletórico de velo de flor. Un vino que iba para la elaboración del Fermentación lenta, uno de los emblemas de la casa. Una decepción inicial. Y dos barricas de roble francés y americano. Curiosidad e investigación enológica. Tiempo. Así nació el primer fino de uva Pedro Ximénez de la Denominación de Origen de Jerez . Lleva por nombre Jerez seco serie 1 y ha sido creado por la familia Zarzana, propietarios de Ximénez Spínola, bodegueros que ya abrieron camino al ser los primeros y únicos en hacer todas sus elaboraciones con la uva PX, un desafío a la costumbre y la tradición y, a la postre, un éxito por la audacia de la apuesta. Este jerez seco de PX es el primero en una historia de 87 años de la Denominación . El fino de Jerez, como la manzanilla de Sanlúcar, ambas amparados por la misma D.O., se elabora con uva palomino: una variedad muy resistente a la sequía que reina en las tierras de albariza y que representa el 95% de las tres variedades reconocidas por el consejo, junto a la Pedro Ximénez y la moscatel. Fino y manzanilla siempre se han hecho con palomino . Hasta ahora. Porque el reglamento reconoce las tres uvas pero no determina la elaboración que ha de hacerse con cada una.

En 2015, como cada año, los Zarzana se disponían a elaborar su Fermentación Lenta, un vino de mesa sobremadurado en el que las levaduras han dado buena cuenta de los azúcares hasta dejarlo seco. Pero el lagar se les había quedado pequeño ese año y le pidieron al vecino de finca que le prestara el suyo para trabajar la uva. El vecino es Francisco Barba, "Curro el de la blanquita", el viticultor cuyos vinos nutrían la bota Real del Palacio de la Zarzuela, obsequio del entonces alcalde Pedro Pacheco al rey emérito. Cuando la PX de los Zarzana volvió a casa venía impregnada de levaduras, que al fermentar en roble francés desarrolló el velo de flor. Aquel inconveniente, con el que no contaban, les produjo un importante disgusto. "Nosotros nunca habíamos buscado el velo, nuestro sistema de vinificación es otro", explica José Antonio Zarzana. Las 30 barricas estaban contaminadas. La mayoría se dedicó a otra elaboración, el Old harvest, y decidieron dejar dos bajo velo para observar su evolución, una en roble americano y otra en roble francés de la tonelería Sylvain, la prestigiosa casa de Libourne, en Burdeos, junto a Sant-Emilion. En 2017, el chef Ángel León, enterado del accidente enológico, le pidió embotellar el vino para Aponiente. A cuentagotas, solo 24 medias botellas semanales, sin tapón, solo con una cobertura de algodón en el gollete para mantener el velo de flor, el restaurante fue ofreciéndoselo a sus clientes.