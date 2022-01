Sin embargo, el camarero o el sumiller no espera a que se acierten esos aromas y matices, lo que le preocupa es que el vino no haya salido malo y aguarda por si aparece un olor que no encaja , ya sea a cartón, a vinagre, a químicos… Esto sucede en raras ocasiones, pero siempre hay que informar de ello porque es posible que el vino se hubiera estropeado. Por último, se prueba para que a través del gusto se confirme de dónde viene el olor extraño y si estuviera rancio, agrio o avinagrado.

También sucede que tal vez no se esté seguro de si el estado del vino es el correcto. El sumiller no pondrá ninguna pega en probarlo para salir de dudas. Lo que ha de quedar claro es que habrá que distinguir dos cosas: que el vino esté estropeado o que no guste o no alcance las expectativas deseadas. En caso de que no reúna las condiciones para su consumo se cambiaría por otro directamente. Al contrario, cuando no es del agrado del comensal podrá pedir uno distinto, pero tendrá que pagar el coste de las dos botellas porque no se puede devolver.