¿A quién no le ha pasado? Que te den a probar un vino y que el sabor sea tan raro que no sepas si es que está malo o es que tu paladar no comprende tanta complejidad. La realidad es que saber cuándo un vino está picado no es difícil ni es solo para entendidos. De hecho, ese sabor que te ha recordado al vinagre es el primer indicio de que el vino no es apto para beberse. Es solo un dato de los que tienes que tener en cuenta. Los repasamos uno a uno, primero una vez que la botella está abierta, y, después, el más difícil todavía, antes de comprarla.