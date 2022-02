Ese mismo año la marca lanzó al mercado su clásica Pastora , única manzanilla embotellada del mundo hasta la fecha. Y el resto de la historia es bien conocida: manzanilla Solear, la Muy fina y un catalogo de vinos precedidos por el superventas Castillo de San Diego , un mosto fácil y agradable de gran éxito, que cuando salió al mercado requirió el nacimiento de su propia Indicación Geográfica Protegida 'Vinos de la tierra de Cádiz', dado que el Consejo decidió no solo no ampararlo, sino guerrear contra un vino que a ojos de muchos era una herejía en las tierras de los circunspectos jereces.

En el caso de Barbadillo hay además una zona conocida como 'El No de los niños'. Allí se conservan las soleras más viejas. El poeta Manuel Barbadillo, vinculado a la generación del 27, recibió de su padre hace más de un siglo, una bota de amontillado viejo, igual que sus otros cuatro hermanos. El vino, con una vejez media de 120 años, se conserva hoy en la sacristía. Se le llama el 'No de los niños' con la clara intención de advertir: "No tocar y no vender". Así están marcadas esas botas, en un pequeño reservado esquinero con el patio donde jugaban los hermanos. Hace tres años Barbadillo decidió sacar de esas soleras una edición única y limitada a cien botellas. Un amontillado bajo el nombre de Versos 1891, raro y viejísimo, vestido de lujo con una botella de vidrio con forma de tintero de la casa Atlantis, soplado artesanalmente en Portugal. Botellas escritas a golpe de arena y metales preciosos como el oro y platino para el cuello y el borde del tapón. Se envuelven en un estuche de vacuno de los artesanos de la sierra de Cádiz. Cada botella cuesta 10.000 euros y llevan grabadas unos versos del propio Barbadillo: "Entre versos y vino va mi vida".