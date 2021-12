Los espumosos ya no son exclusivos de Navidad, se consumen todo el año gracias a la gran variedad existente pero, indudablemente, en estas fechas hay un repunte en sus ventas porque la gran mayoría quiere brindar con burbujas una vez partido el año. Si eres de los que descorcha una botella al año quizá no tienes la práctica suficiente, así que te mostramos algunas formas para parecer un profesional y llevarte el aplauso del resto de familiares y amigos.

Para abrirla sujeta firmemente el tapón, pero no lo muevas, lo que debes girar es la botella bien sujetada por la base con la palma de la mano, siempre con la botella en 45º, no en vertical. Con esta técnica el tapón no sale disparado y tampoco hará mucho ruido, por lo que no perderemos muchas burbujas de champán. Y para servir, nunca inclines la copa, déjala en vertical.