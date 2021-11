Es una de las noticias de la semana. Parece la trama de una película de acción y suspense, pero ha ocurrido en uno de los mejores restaurantes de Extremadura, en el Atrio, que cuenta, entre otras distinciones, con dos estrellas Michelín y tres Soles de Repsol. Atrio no solo es restaurante, también es un hotel y guarda en su bodega una colección exquisita de vinos de la que ahora faltan 45 botellas , una de ellas la más exclusiva. Se trata de un Chateau d'Yquem de 1806 que los dueños adquirieron en una subasta en Londres por 12.000 euros y que cuenta con un alto precio en la carta.

Cuando pidieron algo de picar las cocinas ya se habían cerrado, pero como insistían en comer algo el recepcionista intentó que les preparasen algo y, en su ausencia, las dos personas habrían acudido a la bodega sin forzar ninguna cerradura y así habrían sustraído las 45 botellas . Fue un robo en el que no dejaron pistas, tanto que el personal no se enteró hasta el día siguiente, cuando preparaban el servicio de comida. Un robo tan limpio que creen que ha sido premeditado y por encargo al ir directamente a por las mejores botellas de la bodega.

La botella ya tuvo que repararse cuando hace años recibió un golpe que hizo que la botella se rompiese por el cuello y, gracias a que estaba envuelta, no se derramó el líquido. Así, con la ayuda de la bodega en Burdeos, consiguieron trasvasar el vino a otro botella evitando que el caldo entrase en contacto con el nuevo tapón.

Según contó en la Cadena Ser José Polo, es una botella especial no solo por la cantidad de historia mundial que ha recorrida, "estaba vivo Napoleón cuando se recogió la uva", dice. Su precio alcanza los 350.000 euros, "cuando me preguntaban si la vendería por un millón de euros, yo decía que solo si la necesito para pagar las nóminas, pero, si no lo necesito, jamás abriría esa botella o la vendería, ni por un millón".