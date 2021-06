Cosecha a cosecha, los vinos gallegos van clavando estandartes en el ancho mundo. Ya pasó el tiempo en el que el albariño era el único embajador galaico. La variedad y la calidad no dejan lugar a dudas . Al conocimiento histórico y profundo del terruño, de las variedades de la tierra y del clima se han sumado otros factores que cimentan el éxito vitivinícola gallego: la segmentación especializada del trabajo (la viña, la elaboración en bodega y la comercialización), el trabajo de enólogos y viticultores de prestigio ya consolidados que han catapultado algunos vinos de la tierra; y, por último, la llegada de enólogos y viticultores jóvenes que con cierto atrevimiento controlado han ido buscando la elasticidad de las uvas autóctonas y han explorado sus posibilidades, sacando al mercado nuevos y sorprendentes productos.

Cinco denominaciones de origen

Galicia tiene reconocidas cinco Denominaciones de Origen para sus vinos (D.O). Rías baixas (Pontevendra y A Coruña), que es la extensa con la albariño como reina: el 965 de sus 4.000 hectáreas plantadas. Monterrei con algo más de 500 hectáreas, en cinco municipios de Orense. Sus uvas fetiche son la doña branca, godello, treixadura, Mencía y merenzao. Entre Lugo y Orense está la Ribeira Sacra con 2.500 hectáreas y algunos vinos que están dando grandes alegrías al nombre de Galicia. Ribeiro es la más antigua, en Orense, con 2.800 hectáreas. Y Valdeorras, con 1.200 hectáreas en el noreste de Orense. Además hay cuatro indicaciones geográficas protegidas, con menos volumen de producción: Barbanza e Iria, Betanzos, Val do Miño y Ribeira do Morrazo.