Son dos marcas que todos conocemos. Las hayamos lucido o no, sus logos e incluso se estética es más que reconocible a los ojos de prácticamente cualquiera. Hablamos de adidas y de Gucci que, a priori, no parece que puedan fusionarse para lanzar una colección conjunta. Pero como siempre, en el mundo de la moda no hay imposibles que valgan y así lo demuestra la colección adidas x Gucci. En ella está presente lo mejor de ambas firmas, tanto el espíritu deportivo de adidas como el más sofisticado de Gucci, prendas que ya han vestido algunos famosos, como Antonio Carmona y Mariola Orellana sin llegar a perder su esencia, todo lo contario.