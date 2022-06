Camino Villa, influencer de 70 años: "Convertirme en embajadora de la comunidad silver es un gran regalo de la vida que vivo con pasión"

Hace poco Carolina Herrera hablaba de que las mujeres mayores no deberían llevar el pelo blanco. Tú eres el ejemplo contrario: te has saltado la convención. ¿Crees que hay algo 'prohibido' en el armario de una mujer mayor de 50?

En mi opinión y, respetando la personalidad de cada mujer, yo excluiría todas aquellas piezas que no estén en sintonía con nuestros gustos, que nos vengan impuestas por unas tendencias que no queremos seguir.

No, no me lo planteé como una liberación, sino como una búsqueda de equilibrio entre mi imagen, mi edad y el color natural de mi pelo. Con ello, quería expresar autenticidad. Y me ha dado mucha seguridad y singularidad también. No hay una mujer con canas iguales, son muy personales.