Los mosquitos son molestos y nos acribillan a picaduras. En principio, no suponen un problema. Sin embargo, en muchas zonas del planeta son los principales transmisores de enfermedades de las que no se sobrevive. No es de extrañar por tanto que busquemos fórmulas para ahuyentarlos. Desde Uppers nos hemos hecho eco de un estudio que ha determinado qué colores atraen a los mosquitos de modo que la protección frente a ellos podría empezar en los tonos de la ropa que vestimos.