La modelo se ha sincerado durante su entrevista en el podcast de la BBC Desert Island Disc . En 1988, con solo 14 años, comenzaba su andadura en la industria de la moda y solo un año después , con 15, protagonizó una sesión de fotos para un catálogo de sujetadores , una experiencia que define como “horrible”. “Yo tenía 15 años y me dijeron sque me quitase la parte de arriba y lo hice . Era muy tímida con mi cuerpo. Sentí que algo iba mal, así que cogí mis cosas y me fui. Aquello agudizó mis instintos” , explicó durante su entrevista.

También ha querido aclarar la cantidad de comentarios que se dirigían a ella por su delgadez, ya que llegó a ser señalada como la causa del auge del ‘heroin chic’. Sin embargo, la modelo explica que ella nunca fue anoréxica. “Nunca lo he sido. Nunca he tomado heroína. Estaba delgada porque no me daban de comer en las sesiones de fotos o en los espectáculos, y siempre había estado delgada”, dijo intentado aclarar esa polémica.