Crear una amistad es un proceso orgánico que surge de manera distinta en cada etapa de la vida. Cuando hacemos un amigo, en realidad, no sabemos cuánto tiempo permanecerá en nuestra vida; pero si queremos que sea algo estable, deberemos cuidar esa relación como cualquier otra que valoremos. La amistad necesita tiempo, cuidados, interés, valores comunes, sinceridad y contacto. Si no hay recuerdos conjuntos y tiempo compartido, puede ser una relación afectuosa o cercana, pero no es amistad verdadera.

Los amigos no tienen fecha de caducidad. Y, sin embargo, las amistades caducan. Los vínculos amistosos nacen cuando coincidimos en momentos importantes o proyectos comunes y compartimos una visión parecida de la vida. Un ejemplo clásico, pasada la primera juventud, es cuando los hijos van al colegio y tenemos que relacionarnos con otros padres . En muchos casos, acabada esta etapa, es probable que esta amistad también acabe si no se han creado vínculos personales fuertes.

Este proceso vuelve a repetirse a lo largo de la vida tantas veces como cambiemos nuestros valores, entorno o circunstancias. La buena noticia es que la capacidad de hacer amigos no se agota ni atiende a ningún límite. Las amistades no son excluyentes : podemos tener amigos de toda la vida e incorporar nuevas relaciones. La jubilación , de hecho, es un momento propicio para hacer nuevas actividades y conocer a nuevas personas que enriquecerán nuestra vida.

La capacidad de hacer amigos no se agota. Pero las amistades no son eternas. Muchas relaciones de amistad se acaban sin que pase nada especial, excepto la propia evolución personal. Simplemente, y de forma gradual, nos vamos alejando de aquellas personas con las que sentimos que ya no compartimos tantos buenos momentos. Dejamos de sentir esa compenetración y empezará a haber una 'desescalada' de momentos compartidos, hasta que un día nos demos cuenta de que hace mucho que no sabemos nada de esa persona. Aunque nos duela o simplemente nos sorprenda, no debemos dejar de agradecer el hecho de que esa amistad fue maravillosa mientras duró porque nos ayudó a ser quienes somos.