Coaching para recién jubilados, prepárate para el resto de tu vida

La brusca transición a la jubilación puede generar estrés, ansiedad y depresión

No solo se planifican las finanzas, sino el resto de las facetas vitales

Después de jubilarte te quedan más de 20 años con buena salud para vivir a tope

Cada año se jubilan es España cerca de 300.000 personas, y apenas unos cientos se preparan para ello. La llegada de la jubilación cambia horarios, rutinas, relaciones, actividad, roles... es una crisis vital en todos los sentidos, un salto al vacío al que nos enfrentamos sin herramientas y sin red de seguridad. Los coach para jubilados son una figura asentada en Estados Unidos que empieza a abrirse paso en España. Acompañan en el proceso y orientan para que saques el máximo partido al tiempo donde vas a pasar el resto de tu vida.

Tomar las riendas

Julio Zubístegui era un directivo de Laboral Kutxa que aceptó una propuesta de prejubilación. La empresa les ofreció también un curso para que se adaptaran a los cambios que se avecinaban. "No tenía muchas expectativas sobre el curso, pero lo que he aprendido es que probablemente tendré que ser más activo para afrontar esta nueva etapa, y no hacer lo que se supone que se tiene que hacer, esto es, no hacer nada", explica Julio.

El júbilo de la jubilación a veces no es tal. Muchas personas sufren ansiedad y depresión ante las pérdidas que supone dejar la actividad laboral desarrollada durante muchos años. "Se pierden relaciones, rutinas, la sensación de ocupar el tiempo de forma provechosa, una parte de tu identidad..." Beatriz Roca es una de las pocas coach, (ella prefiere el término acompañante), especializadas en preparar la jubilación que existen en España. "De las transiciones vitales que todos pasamos, -la adolescencia, el paso de la vida de estudiante a la vida laboral, las separaciones, la viudedad...- la transición a la jubilación es una de las más subestimadas. Nos preparamos para casi todo, menos para jubilarnos, y hay muchas personas que sufren importantes problemas de adaptación", afirma Beatriz.

Encontrar un propósito

A la mayoría no nos preocupa qué vamos a hacer una vez estemos jubilados, pero es importante prepararse, si no queremos terminar mirando obras. George Jerjian, autor de "Atrévase a descubrir su propósito: jubilarse, recargar, reconectar" realizó una encuesta a más de 15.000 personas mayores de 60 años, sobre los desafíos que encontraban en su jubilación. Recibió respuestas de todo tipo. Unos añoraban lo que hacían, otros los contactos personales, otros no sabían qué hacer de repente con tanto tiempo, algunos sentían que habían perdido la identidad, y unos cuantos se agobiaban pensando en enfermedades y deterioros físicos que antes no les preocupaban. Curiosamente, las preocupaciones financieras no estaban entre las tres primeras de la lista, aunque claro, los encuestados eran norteamericanos, habría que ver qué responderían los españoles. Finalmente, el investigador concluyó que "el mayor desafío de la jubilación, del que nadie habla, es el de encontrar un propósito vital".

Cómo se hace

Sylvia Taudien, es la CEO y fundadora de Advantage Consultores, pionera de los programas de acompañamiento a la jubilación en España. Coincide con Jerjian en que lo fundamental es encontrar un propósito de vida que te haga levantarte de la cama con ganas todos los días. "Es nuestra última oportunidad, y para muchos tal vez la primera, en que podemos elegir libremente qué queremos hacer con nuestra vida, y no podemos fallar", asegura Sylvia. Para conseguirlo ha importado de EE.UU una metodología de trabajo, un test para la jubilación que evalúa el grado de madurez y preparación para esta nueva etapa vital. Es fundamentar analizar y asegurar seis facetas esenciales para que la hoja de ruta hacia una jubilación plena esté completa.

Trabajo. Hay que encontrar un nuevo equilibrio y descubrir que la jubilación tiene un propósito. Se trata de explorar las opciones para trabajar durante la jubilación, o bien ocupar el tiempo de manera provechosa, colaborando en iniciativas laborales o de voluntariado que te hagan ver que tu tiempo es valioso para ti y para la sociedad. Salud. En este apartado se trata de descubrir qué es lo que a cada uno le da la vitalidad, tanto física como mental. Tiene mucho que ver tanto con el ejercicio físico y con la alimentación adecuados y personalizados. Finanzas. Hay que evaluar las necesidades actuales y futuras, y revisar tus recursos para obtener los ingresos necesarios que te permitan llevar el nivel de vida que deseas. Familia y amigos. Es esencial cuidar y establecer vínculos afectivos, así como analizar los cambios en las relaciones con los padres y los hijos cuando se hacen mayores. Vida social y ocio. Debes descubrir cómo fomentar las actividades lúdicas que te gustan, y probar otras que hasta ahora no te habías planteado. También debes explorar qué opciones hay de encontrar nuevas amistades en actividades grupales. Desarrollo personal. Por último, hay que plantear esta etapa como una nueva posibilidad de descubrirte a ti mismo. Explora las cualidades, habilidades y talentos que conservas, pero que la vida laboral quizá no te ha permitido desarrollar.

Cuánto cuesta

Los programas de acompañamiento son personalizados y su coste varía en función de las necesidades de cada cual. También varían los precios si el acompañamiento se hace en grupos para empresas o para particulares.

Por ejemplo, el programa de acompañamiento de Beatriz Blanco para particulares cuesta 600 euros. Dura seis meses, y consta de siete sesiones de una hora que se completan con diferentes ejercicios, en los que se utilizan libros, películas o webs que ayudan afrontar los problemas detectados en cada persona, en función de sus expectativas vitales. El objetivo final es que el alumno elabore su propia hoja de ruta, conociendo los puntos débiles que debe reforzar y asegurando las fortalezas de sus seis áreas esenciales.

Empezando

En Estados Unidos es muy común que los trabajadores de más de 55 años reciban formación para preparar la jubilación. Principalmente se hace hincapié en las finanzas, ya que no existe un sistema de pensiones como el nuestro, pero también se trabajan el resto de circunstancias que cambian con la jubilación. En España "estamos empezando. Existen algunas empresas como L,Oréal, Laboral Kutxa o algunas administraciones del País Vasco que incorporan estos programas para preparar a sus empleados, dentro de sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa. Pero a nivel particular hemos detectado que sí hay necesidad de orientación, pero mucho desconocimiento", explica Beatriz Roca.

En cuanto a empresas y profesionales que se dediquen a ello, hay pocos, aunque últimamente están surgiendo iniciativas como Bizipoz o Silver Academy que tienen programas de transición a la jubilación.

Saber por dónde ir