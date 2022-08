El bigote Freddie Mercury ha vuelto: este es el look que puedes compartir con tu hijo

Si estás pensando en hacerte un cambio de look o quieres aprovechar las vacaciones para experimentar sin miedo a que tus conocidos vean tu acierto o error, hay un nuevo bigote que se ha puesto de moda entre las estrellas de Hollywood.

Este bigote poblado con los extremos ligeramente alargados hasta rozar el labio superior no es una novedad. Puede que te suene porque en los años ochenta se conocía como "bigote de policía" , y fue muy popularizado (y convertido en seña de identidad) por Freddie Mercury.

Muchos recuerdan al que lució George Clooney en la película de 2014' The Monuments Men' o al del propio agente de Magnum PI , Tom Selleck.

En la serie 'Orange is the new black', el personaje interpretado por el actor Pablo Schreiber es apodado como George "Pornstache" Mendez. Este oficial correccional en la Penitenciaría Federal de Litchfield tomaba este nombre porque uno de sus rasgos mas característicos es precisamente este bigote.