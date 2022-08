Despedida por dejarse las canas: la periodista más famosa de Canadá es relevada tras decir no al tinte

El despido ha coincidido con la 'transición gris' de la periodista. LaFlamme fue una de las mujeres que decidió dejar de teñirse durante la pandemia para mostrar sus canas. Afirmó entonces que su decisión había sido "liberadora" y que le hubiera gustado hacerlo antes. Sorprendentemente, abandonar el tinte no terminó siendo una decisión personal. Según el diario The Globe, Michael Melling, uno de los directivos con más experiencia de la cadena, le pidió explicaciones, alegando que nadie de la dirección había aprobado que dejara de teñirse.

Siete años más tarde, Chazal ha reconocido en una entrevista que su despido se produjo de manera sorpresiva, por teléfono y de un día para otro. Tenía entonces 49 años. Para la periodista no hay duda de que pasó lo que temía que un día pasase: que la despidiesen cuando no irradiara la suficiente juventud. "La llamada se produjo y así se lo dije a mi hijo: 'me han llamado. Me han despedido. Ya está". La serenidad de Chazal no oculta un hecho incuestionable: las expectativas de lo que deben dar ante una cámara hombres y mujeres no son iguales.