Decía una canción que "todo está en los libros". Pero los números no se quedan atrás . En las relaciones numéricas cabe el universo. El último ejemplo: la fórmula matemática para despertarse de buen humor y, lo mejor, tener una jornada tranquila. No es una broma. La científica Anne-Marie Imafidon ha creado una secuencia para que nunca nos levantemos con mal pie .

Evidentemente, no todo el mundo puede adaptarse a estos tiempos. Las rutinas de cada uno se imponen. Quizá nuestras duchas sean más largas y desayunemos en menos tiempo. En cualquier caso, los responsables del estudio señalan que pueden hacerse algunos ajustes en cada etapa y lograr el mismo objetivo. La clave es no alcanzar y no sobrepasar los 77 minutos, exactamente una hora y 17 minutos, dedicadas a todas estas rutinas, aunque la distribución no sea exactamente la misma.