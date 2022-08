Sharon Stone o posar a los 64 años en bikini para decir clarito algunas cosas

El suyo fue el cruce de piernas más mediático e imitado de la historia del cine. Pero Sharon Stone , la inolvidable actriz de 'Instinto Básico' ha logrado no ser devorada por el personaje de Catherine Tramelle. 30 años después , con 64 años , sigue siendo una megaestrella, musa de diseñadores, noticia por donde va y, últimamente, una de las pocas mujeres del show-business encantadas con su edad.

"El secreto para envejecer bien es divertirse. Rodearse de buenos amigos y deshacerse de la gente negativa y de los malos hábitos", aseguró la actriz en una entrevista a S Moda. "Me encanta hacer deporte . Nado mucho, cojo pesas, juego en la playa, monto a caballo, en moto, en bici; hago montañismo, trepo, corro detrás de mis hijos, ju ego al baloncesto y al béisbol, practico pilates y yoga y bailo hasta desfallecer. Tal vez por eso no tenga un culo enorme", explicó entonces.

Ser una madre activa con tres hijos, sin duda, la ayuda a mantenerse en forma. Tiene tres adoptados, el primero de ellos, Roan, con su segundo marido, el periodista Phil Bronstein. Antes, estuvo casada con Michael Greenburg, de quien se divorció en 1990. Con Phil Bronstein terminó en 2004. Después del divorcio, sin embargo, no le ha importado ser madre soltera.

No es la primera vez que comparte su imagen y su estado vital en los medios. Este verano ha mostrado muchas imágenes de sus vacaciones, pero ha habido algunos otros momentos en los que ha hablado de la edad.

Al cumplir 60, protagonizó una sesión de fotos muy sexy para el New York Times fotografiada por Harry Eelman. En la entrevista, explicó cuáles son sus secretos para mantenerse así: "Hago pilates, tengo una máquina en mi casa. A veces voy al gimnasio y hago un circuito de entrenamiento. O pongo música y bailo como una loca ". Aunque el tiempo no pasa en balde, a juzgar por estas imágenes no lo hace de la misma manera para unos que para otros.