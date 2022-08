Marido periodista, sin hijos y no muy amiga de de Letizia Ortiz: el entorno cercano de Ana Blanco

1961 es el año de su nacimiento, pero la fecha es un misterio , aunque en Wikipedia aparece el 27 de mayo. El entorno de la periodista aseguran que "no es del todo cierta". Parece que nació en el mes de noviembre , pero no en Portugalete, como aparece en su wiki-biografía, aunque sí en alguna ciudad de Euskadi. Tiene dos hermanos, también periodistas, y nació en una familia de clase media: padre obrero y madre ama de casa.

Hermética en su vida privada, solo hay una imagen pública de Ana Blanco y su marido, el periodista Juan Carlos Bolland . La única vez en la que la prensa ha conseguido capturar con su cámara a la pareja fue en 2012 en la inauguración de la exposición de Hopper en el Museo Thyssen. Según confirmó poco más tarde Vanitatis, la persona que comparte vida con Ana Blanco es Juan Carlos Bolland , socio director y cofundador de la agencia de comunicación Comco. Bolland fue periodista financiero en Expansión, Canal Plus, CNN+ y Mercado. Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto, donde conoció a la periodista, Bolland empezó a trabajar como periodista tras hacer el Master de El País y la Universidad Autónoma de Madrid. La pareja no ha tenido hijos y su unión parece estable.

Parece que las relaciones profesionales entre Ana Blanco y Letizia Ortiz, entonces compañera de profesión, no fueron fluidas. Los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardiés cuentan en su libro 'La Corte de Felipe VI: amigos, enemigos y validos', que Blanco fue reprendida por sus superiores por hablar “despectivamente” de Letizia Ortiz durante una reunión en la que ella no estaba presente. Ortiz había sido elegida para presentar un especial sobre la guerra de Irak y esa decisión no fue del agrado de Blanco. Alfredo Urdaci, con quien la reina presentó el telediario de las 15.00h, ya mostraba en uno de sus libros que los vínculos entre ambas no eran los mejores.