Familia de izquierdas, matrimonio infiel y astuta en redes: Liz Truss, la nueva Dama de Hierro

Un simple vistazo a sus redes y a lo que se ha publicado sobre ella demuestra que Truss ama la palabra 'libertad' ("Freedom lover", dice su IG), el manual republicano estadounidense y la acción . Le gusta hacer, ejecutar, gestionar , ignorando muchas veces el sesgo masculino de la política inglesa. Sabe que su público no son los compañeros de partido , a quienes le da igual complacer o no, sino los que votan. Es extremadamente diligente con las redes sociales y supone la vuelta a la pureza ideológica de libre mercado sin apenas intervención estatal.

Liz Truss se casó hace 22 años con Hugh O'Leary, un economista al que conoció en un mitin del Partido Conservador. Puede decirse que la historia no empezó con buen pie, ya que O'Leary se hizo un esguince de tobillo en su primera cita. "Literalmente, me he caído por ti", le dijo entonces el contable a su posible novia haciendo un juego de palabras con 'fall in love' ('enamorarse' y también 'caer').