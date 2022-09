No tiene sentido que una persona a esa edad reine. A los 73 años una persona ya está jubilada en el ámbito laboral normal. Lo que pasa que, en una casa real y más en la inglesa, el rey no abdica . El rey tiene un deber de servicio al pueblo y seguramente lo que veremos es al príncipe Carlos, como rey Carlos. Después, está lo que cada uno piense, si Guillermo, juventud, renovación de la monarquía...

Pero la ley es clara y eso que, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita. Sin embargo, sí tiene una tradición muy importante . Y la jurisprudencia británica es muy clara: el heredero, es el heredero.

No habrá problemas para Carlos con ella. En cuanto a mi opinión personal, sin duda, savia nueva, gente joven siglo XXI, mucho más adaptada a las circunstancias es fenomenal. Sin embargo, para la institución monárquica, posiblemente, ese rey Carlos sepa hacer un periodo de transición adecuado que permita el disponer como la familia Windsor, como la familia reinante adaptada a estos momentos de cambio.

Camila no va a ser ningún obstáculo porque está más que aceptada. Ya no es aquella intrusa que se metió en medio de un matrimonio. No es el tercer elemento de ese matrimonio a tres, donde Lady Di que era la 'reina de corazones' pues tenía el beneplácito del pueblo. Sin embargo, Camila, después de la muerte de Diana y un espléndido plan de comunicación por parte de la familia real y por parte de las actuaciones tanto de Camila Parker Bowles como del príncipe Carlos, está perfectamente aceptada con respecto a ser la esposa del rey.