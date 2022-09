¿Por qué el féretro de Isabel II está recubierto de plomo?

Fue fabricado hace más de 30 años, como el del también difunto rey consorte, pero no está muy claro quién lo hizo. La empresa funeraria londinense Leverton and Sons, que es la encargada de las exequias reales, ha explicado al diario británico ‘The Times’ que los ataúdes se les fueron entregados en 1991 cuando empezaron a trabajar con la Casa Real británica, pero no saben ni fecha ni autoría.