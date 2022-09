Todo sobre Ana, la princesa de Inglaterra que también se enamoró de un Parker Bowles

Pasó con Isabel II sus últimas horas y la ha acompañado en su viaje final. La princesa Ana de Inglaterra ha dado muestras de fortaleza y de ejemplaridad en uno de los momentos más difíciles de su vida. Quizá es la menos conocida de los Windsor, lo que no quiere decir l a menos interesante ni la más apocada . Ha sido la primera mujer en hacer la vigilia fúnebre que hasta ahora solo hacían los 'royals' varones y no ha dudado en usar las redes sociales para compartir públicamente sus emociones en un momento histórico.

Su historial amoroso no es tan conocido como el de sus hermanos, pero no deja de ser, como mínimo, azaroso. Con apenas 18 años, Ana conoció al jinete y capitán del ejército Mark Phillips. Se casaron cinco años después, en una gran boda con 2.000 invitados. Como no podía ser menos, el enlace fue retransmitido por la televisión y tuvo una audiencia de 500 millones de espectadores, cifra que quedó pulverizada con la siguiente 'boda del siglo', la de Carlos y Diana: 750 millones de espectadores.