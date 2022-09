Llegar a una tienda, pedir algo de una firma exclusiva extranjera y no saber cómo se pronuncia sigue siendo el pan nuestro de cada día. Cada uno lo hace como puede o cómo cree que es, para salir del paso, pero no siempre se acierta. Tantos años con ellas y las risas pueden estar aseguradas. Repasamos las que los españoles no acertamos a decir ni con diez años de experiencia en Londres.

El número dos de la lista es para la marca de la medusa, Versace (10,320 búsquedas). El epítome del lujo italiano, fundado por Gianni Versace en 1978, actualmente está dirigido creativamente por su hermana, Donatella . La diseñadora y empresaria incluso ha denunciado que las personas pronuncian mal en este icónico video. Solo para aclarar que no se pronuncia: "Ver-sah-chi", si no que es: " Ver-sah-CHE ".

¡Ay, ay! esa firma tan popular que abraza tu cuerpo. ¿Calvin Klein, Calvin Klain? Quédate con: " Calvin Klain ". 2,640 personas no dudan en buscar cómo pedir mejor su fragancia o conjunto más in de calzoncillos o lencería.

Otra de las que genera controversia es L'Occitane. Cada año, 1.320 personas buscan conocer la pronunciación correcta del minorista de lujo francés de productos de belleza y para el hogar. Si alguna vez te has preguntado cómo pronunciar la marca inspirada en la Provenza, es probable que no estés solo. La forma correcta de pronunciar es "Lok-citan" .

Y este ya sí que es un no puedo con la vida o un '¡Oh my god!', porque pensando que lo pronuncias perfectamente y que no hay lugar a dudas, no sabes que realmente esta firma californiana se vocaliza como: "Nu-trah-yi-na".