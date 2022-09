En el caso de Mur, el vínculo le viene de lejos. "Desde muy pequeño, mis padres se empeñaron en que tuviera una buena letra, así que me hinché a hacer cuadernillos de Rubio de caligrafía. En mi comunión me regalaron varios juegos de estilográficas y desde entonces escribo con ellas". Cuando empezó a trabajar, le enviaron a Estados Unidos y allí se topó con su primera pluma antigua de la marca Conklin. "Ahí empezó mi tara coleccionista. Ese afán me llevo a viajar a ferias de estilográficas (Penshows) por Europa y Estados Unidos para hacer crecer mi afición y mi colección".