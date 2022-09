Es cierto que no es la primera vez que la monarca pasea con este tipo de accesorios , que son un básico en sus últimas apariciones públicas, pero nunca en actos institucionales. Es especialmente sorprendente que, en un evento de estas características, en el que el protocolo se cumplió al pie de la letra, no haya decidido quitárselo . Sobre todo, porque el resto del día lo pasó sin ello. Las redes se han revolucionado con este detalle y muchos han tildado la decisión de un simple descuido.

Este gesto, sin duda, parece desentonar con la solemnidad del evento y también con su apariencia, totalmente estudiada. De riguroso luto con un vestido de tweed con brillantes incrustados, perlas en el cuello, un casquete al más puro estilo isabelino y un pequeño bolso de mano negro, en el que puede que no le cupiese su iPhone. Quizá esta sea la razón por la que decide recurrir a este accesorio, también combinado, para intentar que pasase lo más desapercibido posible. Aunque no lo ha hecho: el protocolo reza que estos dispositivos no deben ser visibles en estos eventos.