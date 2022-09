Michael Jackson, Kurt Cobain, Mercury, Lady Di... ¿Te imaginas cómo estarían hoy si vivieran?

El fotógrafo Alper Yelsitas ha imaginado cómo habrían envejecido: “Usé inteligencia artificial para ver cómo se verían hoy algunas celebridades si estuvieran vivas"

Sobredosis, drogas, barbitúricos, asesinatos o accidentes hicieron que murieran muy jóvenes y su recuerdo permanezca presente

Las muertes o enfermedades inesperadas de estas figuras icónicas conmocionaron al mundo

John Lennon, Kurt Cobain, Michael Jackson, Janis Joplin son algunos de los artistas que se fueron antes de tiempo. Sus muertes o enfermedades inesperadas conmocionaron a nivel mundial. ¿Te imaginas como estarían en la actualidad Lady Di o el rapero Tupac Shakur? Alper Yesiltas, abogado y fotógrafo afincado en Estambul, Turquía, ha sido uno de ellos. "He estado imaginando escenas y capturando recuerdos durante unos 19 años". Las fotografías del artista han sido editadas en todo el mundo en libros, revistas, exhibiciones, sitios web y algunas han sido premiadas en varios concursos de fotografía.

Ahora, presenta su primera colección de su proyecto que nace bajo el título, 'Como si nada hubiera pasado'. A través de la tecnología ha transformado a diez famosos: “Usé inteligencia artificial para ver cómo se verían hoy algunas celebridades si estuvieran vivas". Yesiltas se pregunta: "¿Cómo se vería la gente de manera fotorrealista si no les hubieran sucedido nada?".

Así, habrían envejecido estos iconos que permanecen en el sempiterno recuerdo, inmortales.

Michael Jackson, 49 años (29 de agosto de 1958 - 25 de junio de 2009)

13 años después, su muerte sigue muy presente. El cantante de 'Thriller' moría de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de calmantes altamente potentes recetadas por su médico de confianza, Conrad Murray. La mezcla de las benzodiacepinas y propofol fueron letales. Un documental sobre su vida, relata aspectos todavía desconocidos de la vida del 'Rey del Pop' y del día de su muerte. El biopic que verá la luz en breve, trata de clarificar qué es lo que realmente ocurrió aquel 25 de junio de 2009 en la casa del artista. Murray pasó cuatro años en prisión.

John Lennon, 40 años (9 de octubre de 1940 - 8 de diciembre de 1980)

"Ojalá no hubiera estado en Nueva York ese día", recuerda Alper Yesiltas. Carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, como en sus declaraciones. Y aunque Lennon no ocultó su activismo político junto a Yoko Ono, sería un fanático el que le asestaría 5 puñaladas a la entrada de su casa en Manhattan, cuatro en la espalda y una en el hombro. Llegó con vida al hospital pero no pudieron hacer nada. Mark David Chapman fue condenado por el crimen en agosto de 1981, a una pena de veinte años a cadena perpetua. En la actualidad, permanece en su celda del Correccional de Attica, al serle denegada la libertad condicional en once ocasiones.

Freddie Mercury ,45 años (5 de septiembre de 1946 - 24 de noviembre de 1991)

Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, ha pasado a la historia por su música y su forma de vivir. El artista fallecía de SIDA. Un día después de comunicar oficialmente que padecía esta última enfermedad, murió de una bronconeumonía complicada por su dolencia. Así sería Freddie Mercury si hubiera podido envejecer.

Tupac Shakur, 25 años (16 de junio de 1971 - 13 de septiembre de 1996)

Tupac Amaru Shakur, conocido también como '2Pac', falleció asesinado. Para muchos es la figura más importante del rap. El rapero, poeta y actor neoyorquino, era un gran activista contra la desigualdad. El hiphopero vivió intensamente sus 25 años. Condenas por abusos sexuales, tiroteos con rivales, más allá se los escenarios, una vida llena de escándalos. A los 25 fue asesinado en plenas Vegas, tras asistir a un combate de boxeo entre Bruce Seldon vs. Mike Tyson en el MGM Grand con Suge Knight. Es 7 de septiembre de 1996, fue otra noche de desenfreno total donde la policía ya les paró por escándalo público al llevar la música muy alta. Tras ser puestos en libertad, un Cadillac sedán blanco se detuvo al lado derecho del vehículo de Knight. Uno de los ocupantes disparó repetidamente contra Shakur. El intérprete de 'Me Against the World' recibió cuatro impactos de bala, uno en el brazo, uno en el muslo, y dos en el pecho. Una de las balas impactó en su pulmón derecho. Knight falleció tras un impacto de bala en la cabeza mientras él llegó al hospital con vida. Seis días más tarde fallecía de una hemorragia interna en la UCI.

Heath Ledger, 29 años (4 de abril de 1979 - 22 de enero de 2008)

El ganador de un Premio Óscar, un BAFTA, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores por su interpretación del Joker en 'The Dark Knight' , murió tras una sobredosis accidental de medicamentos recetados.

Jimi Hendrix, 28 años (27 de noviembre de 1942 - 18 de septiembre de 1970)

A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Su muerte sigue siendo todo un misterio y una de esas leyendas con varias teorías. Fue declarado muerto a su llegada al Hospital St. Mary Abbot en Londres, a la edad de 27 años después de ahogarse con su propio vómito. Tras la primera autopsia se descubrió que aspiró su vómito y que tenía una gran concentración de barbitúricos. Ese día se encontraba con Monika Dannemann, su novia. La pintora aseguró que se había tomado siete pastillas de una medicación que tomaba. Otra teoría al respecto es que el artista dejó una nota escrita en la que decía: 'Necesito ayuda, hombre malo'. Al parecer su representante habría planeado su asesinato cuando el guitarrista quiso romper el contrato que tenían.

Por su parte, el programa 'Autopsias de Hollywood' después de un análisis exhaustivo y con más tecnología después, ha revelado que la causa de su muerte fue un enfisema pulmonar.

Kurt Cobain, 27 años (20 de febrero de 1967 - 5 de abril de 1994)

El líder de 'Nirvana' falleció por una herida bala infligida en la cabeza, según la autopsia. Kurt Cobain luchó contra la depresión y la adicción a la heroína. El marido de Courtney Love, con la que tuvo una relación con altibajos, fue hallado muerto en su casa en Seattle, tres días después.

Elvis Presley, 42 años (8 de enero de 1935 - 16 de agosto de 1977)

El de Misisipi ha sido una de las leyenda más grandes. La noche del 16 de agosto de aquel fatídico 1977, tenía previsto volar a Memphis donde iba iniciar otra gira. Ginger Alden fue la última en verlo con vida. La joven lo encontró inconsciente en el suelo del baño. A pesar de que los médicos intentaron reanimarlo, no lo lograron. Elvis moría de un infarto agudo de miocardio. La muerte del cantante se hizo pública oficialmente a las 3:30 p. m. Elvis nunca superó que se hiciera público que consumía drogas y llegó a ofrecer dinero a la editorial que lo publicó para retirarlo. Según se ha sabido, el marido de Priscila Presley sufría varias patologías graves según su cuadro médico: glaucoma, hipertensión arterial y tenía el hígado dañado, todas ellas asociadas a un consumo de excesos.

Janis Joplin, 27 años (19 de enero de 1943 - 4 de octubre de 1970)

Fortaleza y vulnerabilidad, a partes iguales. Janis Joplin fue un icono feminista para muchos. Murió tan solo dos semanas después que Jimi Hendrix. La artista fue hallada tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, supuestamente, mezclada con alcohol. La muerte de la cantante de 'Maybe', también, está rodeadas de incógnitas, ya que según el atestado no se encontraron las jeringuillas que habría utilizado. Por eso, algunas teorías, afirman que no estaba sola. 'La dama del blues' desde su adolescencia sufrió problemas de autoestima relacionados con su físico. El día de su muerte, al parecer, se disgustó al saber que su prometido que no la había visitado, estaba con otras mujeres en su casa.

Diana de Gales, 36 años (1 de julio de 1961 - 31 de agosto de 1997)