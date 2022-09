Abandonada por su padre, víctima de bullying y madre de una hija: el entorno de Giorgia Meloni

"Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas", afirmaba con energía y en un buen castellano, hace solo unos meses, en un mitin de Vox en Marbella, Giorgia Meloni. Entonces, pocos la conocían. Hoy, probablemente, será la primera mujer que alcance el poder en el Quirinal tras la rotunda victoria de Hermanos de Italia y de la coalición de derechas con la que concurría en las pasadas elecciones. Hay que recordar que los gobiernos en Italia duran una media de 18 meses. ¿Cuánto durará en el cargo? Nadie lo sabe, aunque la primera pregunta que se viene a la cabeza no es cuánto, sino quién. ¿Quién es Giorgia Meloni?