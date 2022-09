Obviamente, el número es una cantidad aproximada y las conexiones pueden variar entre 100 y 250. Al margen de esos círculos cercanos, pueden sonarnos hasta 1.500 nombres y reconocer como familiares hasta 5.000 caras, pero las relaciones significativas oscilan entres esas 100 y 250 personas, más o menos el número de invitados de una boda mediana . Y no parece casualidad, aunque otros estudios, como el del profesor de la universidad de Estocolmo Johan Lind, difieran y afirmen que no hay límite cuantitativo en las relaciones personales.

La pandemia y todas las apps que nos permitieron reunirnos virtualmente dieron pie a numerosos estudios sobre qué significaba establecer relaciones a través de una pantalla. Mientras algunos de esos estudios afirmaban que se generaban corrientes de empatía similares al contacto personal, otras no terminaban de establecer la equivalencia. Dos años después, las cosas siguen igual. Es bueno verse a través de una pantalla si no hay otra opción. El contacto humano, cálido y amable, es bueno en cualquier entorno. La cuestión es si la amistad virtual es tan significativa como la del mundo real, off line, y ahí no hay todavía estudios concluyentes.