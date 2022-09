“Letizia, me vas a perdonar, ¿me darías un abrazo?” , se escuchaba decir a Marujita, una señora que es beneficiara de una de las ayudas que acompaña a los ancianos que sufren soledad, como es el caso de esta mujer de 91 años.

La reina no ha dudado ni un segundo ante las palabras de Marujita y se levantaba para fundirse en un tierno abrazo con la mujer que ha durado varios segundos, con la que ha compartido algunas palabras mientras la sala se llenaba de aplausos ante el momento. “Te quiero mucho”, le dijo la mujer a la monarca, que le mostraba su agradecimiento por sus palabras.

“Pero no llore”, le dijo la reina a la mujer. “No, no voy a llorar. Pero chapó por todo lo que haces y ayudas. Disculpe alteza, porque esto no se ve en todos los sitios. Señores un gran aplauso”, le contestó Marujita consiguiendo que doña Letizia se ruborizase.