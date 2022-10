Ana Rosa vuelve a la televisión "como una novata en su primer día"

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina”. El pasado 2 de noviembre de 2021 Ana Rosa Quintana comunicaba ante las cámaras de su programa que le habían detectado un carcinoma en una mama. Ahora, ya recuperada de la enfermedad, volverá ante las cámaras el lunes 10 de octubre al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en Telecinco.