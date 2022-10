Shein se ha convertido en el mayor fenómeno textil de los últimos años con sus compras online. Puede que a ti no te suene demasiado, pero bastará con preguntarle a cualquier persona joven de tu familia, como tu hijo, para que te pongan al día de este gigante de la moda de origen chino que viste a gran parte de la Generación Z. Ropa y accesorios ligados a las tendencias que 'copian' a grandes marcas, precios asequibles y un sinfín de productos. A simple vista parece un chollo que tu hijo compre ahí. Sin embargo, y como era esperable, no todo es oro lo que reluce detrás de Shein.

Si las condiciones que destapa este documental no son las indicadas, tampoco lo es el salario, ya que cobran unas 500 libras mensuales, menos de 600 euros, aunque algunos cobran por prenda confeccionada. Y lo peor, lo errores se pagan, literalmente. Un fallo conlleva que el empleado sea multado con hasta dos tercios de su salario diario.

Amrani también ha hablado con diseñadores y tiktokers, estos últimos una figura clave para su éxito y crecimiento en los últimos años. Tal y como relata en el metraje, Shein llega a acuerdos con microinfluencers a los que ofrecen ropa y descuentos por promocionarlos y así llegar a un mayor público. Diseños similares a los de grandes marcas a un precio prácticamente regalado , no hay nada más atractivo para jóvenes que ven en esta tienda online un chollo con el que vestir ligado a las tendencias del momento.

El año pasado Public Eye realizó una investigación y señaló como las instalaciones de las fábricas que visitaron no tienen salidas de emergencia o todas las ventanas tenían rejas. No solo eso, según les explicaron los trabajadores, no contaban con contrato de trabajo o tenían que hacer horas extra para aumentar algo su trabajo, así como atreverse en la confección de prendas complicadas para ganar más.