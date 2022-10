Quien en 1980, con 15 años, no tuviera un 501 no era nadie . A finales de los 70 y comienzos de la década siguiente, el objeto de deseo adolescente no tenía nada que ver con la tecnología o los likes, sino con un pantalón vaquero de un modelo y marca concreta: los Levi's 501. Les rodeaba un halo de exclusividad (podían comprarse en pocos sitios) y de lujo (eran caros). Pero, sobre todo, desbordaban 'rollo' . El portador de un 501 molaba todo.

Como un objeto transicional, como los peluches de los bebés o los libros que tenemos en la mesilla sin leer, solo porque nos hacen sentir bien, el 501 nos transfería todos esos atributos que suponemos a los esforzados vaqueros del lejano Far West. Para redondear la ecuación, se trataba del pantalón que lucían en multitud de eventos músicos, actores, actrices e ídolos del pop. Bruce Springsteen, su 501 y su 'Born in the USA'. Como diría George (Clooney), "what else?".