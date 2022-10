Padres indios, esposa multimillonaria y más rico que el Rey Carlos: Rishi Sunak, el nuevo premier británico

De origen indio, posee una increíble fortuna. Según The Guardian , el patrimonio de Sunak y su esposa, Akshata Murty, supera los 840 millones de euros, aproximadamente el doble de la fortuna de los actuales reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, duquesa de Cornualles, estimada entre los 346 y 403 millones de euros. Ser indiscutiblemente rico y hacer alarde de ello hace que para algunos no sea el candidato idóneo. "Es demasiado rico para comprender las luchas diarias de los votantes", señala el diario británico.

El diario The Independent fue más lejos al afirmar que figuraba como beneficiario de fideicomisos de paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán en 2020. Sin embargo, no ha podido demostrarse.

Respecto a su propia experiencia, afirma no haberse sentido víctima de racismo en términos generales. Pero sí destaca una anécdota vivida en la niñez que le marcó. Estaba con sus hermanos en un restaurante de comida rápida y oyó los comentarios despectivos que hacían algunas personas. "Me dolió. Todavía lo recuerdo. Se me grabó en la mente. Hay muchas formas diferentes en las que pueden insultarte", explicó en la misma entrevista en la BBC. No cree, sin embargo, que eso pueda ocurrir en el Reino Unido de hoy.