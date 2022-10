Iris Apfel: la influencer de más de 100 años que triunfa en redes sociales

Iris corona su propuesta con un complemento que ha puesto de moda. Son sus gafas , que elige en gran tamaño, casi siempre redondas, lisas, estampadas o con incrustaciones . Más de una vez ha reconocido que no las ha necesitado ni cuando era joven. Simplemente se las compraba porque le gustaban. Recuerda que las iba guardando en una caja, pero en poco tiempo ya no le cabían más gafas. Entonces empezó a coleccionarlas, nunca se las deja en casa y las ha convertido en su sello de identidad.

En los años cuarenta conoció a su marido Carl y en 1948 se casaron. Juntos crearon la compañía textil Old World Weavers que recreaba tejidos vintage y entre sus clientes estuvieron casi una decena de presidentes de Estados Unidos: Truman, Eisenhower, Keneddy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton. Todo le iba bien pero el sector de la moda no la prestó atención hasta que en 2005 el MET (The Metropolitan Museum of Art) de Nueva York inauguró “Iris Apfel: rara avis”, una exposición sobre su persona y su peculiar colección de ropa. A partir de ese momento su mundo empezó a girar mucho más deprisa y se posicionó entre las figuras más influyentes del sector.